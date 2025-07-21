Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС за підсумками зустрічі з Міністром оборони Франції Жан-Ноелем Барро.

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Що сказав Сибіга про переговори з Росією?

Андрій Сибіга висловився про переговори з російською стороною.

"Дуже важливо, щоб ці зустрічі…були предметні, щоб інша сторона мала мандат обговорювати ті найголовніші питання: закінчення війни, досягнення перемир’я. Поки що ми цього не бачимо", – сказав він на спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві у понеділок ввечері.

Глава МЗС нагадав, що одна з пропозицій української сторони була, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання – провести зустріч на рівні лідерів – президент Володимир Зеленський та Володимир Путін за участі президента США Дональда Трампа, лідерів Європи, президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми вважаємо, що такий розвиток вплинув би безумовно на подальшу динаміку досягнення перемир’я", – додав міністр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 липня зазначив, що українська сторона найближчими днями проведе перемовини з російською делегацією у Туреччині. Зустріч швидше за все відбудеться в середу, 23 липня.