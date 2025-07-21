Таку інформацію у понеділок, 21 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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Коли буде зустріч делегацій?

Український президент обговорив з новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку обміну військовополоненими та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Уже запланована зустріч.

Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей,

– сказав президент.

Жодних додаткових подробиць з цього приводу Володимир Зеленський наразі не вказав.

До слова, раніше він наголосив на необхідності більшої динаміки у переговорах для закінчення війни. Пріоритетами переговорів він назвав повернення полонених та викрадених дітей, а також підготовка зустрічі лідерів.

Зазначимо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія готова до участі в третьому раунді переговорів з Україною. За його словами, з російської сторони у переговорній групі жодних змін не відбулося.