Такую информацию в понедельник, 21 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает 24 Канал.

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Когда будет встреча делегаций?

Украинский президент обсудил с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена военнопленными и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Уже запланирована встреча.

Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей,

– сказал президент.

Никаких дополнительных подробностей по этому поводу Владимир Зеленский пока не указал.

К слову, ранее он отметил необходимости большей динамики в переговорах для окончания войны. Приоритетами переговоров он назвал возвращение пленных и похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к участию в третьем раунде переговоров с Украиной. По его словам, с российской стороны в переговорной группе никаких изменений не произошло.