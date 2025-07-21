Враг движется в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.
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Где есть продвижение врага?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По данным аналитиков, по состоянию на 22:49 21 июля враг оккупировал один населенный пункт и имеет продвижение вблизи еще четырех.
Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся возле Воскресенки, Орехового, Маяка и Уюта,
– говорится в сообщении.
Оккупация Грушевского: смотрите на карте
Продвижение врага возле Воскресенки: смотрите на карте
Ситуация возле Орехового: показываем на карте
Враг вблизи Маяка: смотрите на карте
Ситуация возле Уюта: смотрите на карте
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений. Наибольшая активность со стороны врага наблюдалась в Донецкой области в районах Покровска, Лимана и Новопавловки.
На Покровском направлении украинские силы отбили 57 атак противника, который продолжает наступательные действия вдоль почти всей линии фронта.
Кроме того, оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра.