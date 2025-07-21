Враг движется в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.

Смотрите также Названы 3 направления, где продолжаются самые адские бои: карта боев на 22 июля

Где есть продвижение врага?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По данным аналитиков, по состоянию на 22:49 21 июля враг оккупировал один населенный пункт и имеет продвижение вблизи еще четырех.

Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся возле Воскресенки, Орехового, Маяка и Уюта,

– говорится в сообщении.

Оккупация Грушевского: смотрите на карте

Продвижение врага возле Воскресенки: смотрите на карте

Ситуация возле Орехового: показываем на карте

Враг вблизи Маяка: смотрите на карте

Ситуация возле Уюта: смотрите на карте

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений. Наибольшая активность со стороны врага наблюдалась в Донецкой области в районах Покровска, Лимана и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские силы отбили 57 атак противника, который продолжает наступательные действия вдоль почти всей линии фронта.

Кроме того, оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра.