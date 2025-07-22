За прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта?

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 22 атаки захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг 6 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

Оккупанты прорываются в районе Строевки: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

Враг штурмует в районе Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении состоялось 23 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григорьевка.

Противник пытается продвинуться возле Нового Мира: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 3 атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Оккупанты атакуют в районе Переездного: смотрите на карте

На Краматорском направлении враг совершил 6 атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Противник совершил атаки в сторону Предтечино: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дилиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.

Захватчики атаковали в районе Романовки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Противник штурмовал в районе Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

Россияне атаковали в сторону Александрограда: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 3 атаки в районе Каменского.

Враг атаковал в районе Каменского: смотрите на карте

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 4 раза пытались продвинуться вперед, но успеха не имели.