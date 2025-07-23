Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник атаковал 11 раз, одновременно нанося авиационные удары (15 ударов, 28 КАБов) и осуществляя 293 обстрела, в том числе 3 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты совершили одну атаку возле Западного.

На Купянском направлении было 4 попытки штурма в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг совершил 21 попытку наступления в районах Грековки, Колодезей, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении осуществлено 4 вражеских штурма вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение возле Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении зафиксировано 74 штурма в районах Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Зеленого Кута, Дачного и Алексеевки. Несмотря на массированные действия, продвинуться врагу не удалось.

Покровское направление – самое горячее: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник атаковал 9 раз возле Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля.

На Приднепровском направлении 7 атак противника завершились для него безрезультатно.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не было.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 1 045 220 бойцов. За сутки 22 июля украинские защитники уничтожили около 970 захватчиков.