Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 970 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 045 220 (+970);

танков – 11 041 (+3);

боевых бронированных машин – 23 037 (+2);

артиллерийских систем – 30 722 (+42);

РСЗВ – 1 446 (+1);

средств ПВО – 1 199 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 47 552 (+115);

крылатых ракет – 3 533 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 56 041 (+88);

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери россиян на 23 июля / Инфографика Генштаба

К слову, ранее Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по противнику в различных локациях. В частности, они поразили зенитно-ракетный комплекс С-300П в Белгородской области и радиолокационный комплекс "Небо-М".