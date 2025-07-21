Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно об ударах Сил обороны по противнику?

Силы обороны 20 июля нанесли ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала страны-агрессора России.

Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (Россия), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что в этой же области наши войска также ударили по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М Big Bird.

Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны России, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности врага вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины. Там добавили, что такие удары подрывают способность России демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории.

"Силы обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины", – отмечают в Генштабе.

Там подчеркнули, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока вражеские силы не остановят свое вторжение, не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир.