Тільки за минулу добу українські захисники знищили близько 970 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 045 220 (+970);
- танків – 11 041 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 037 (+2);
- артилерійських систем – 30 722 (+42);
- РСЗВ – 1 446 (+1);
- засобів ППО – 1 199 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115);
- крилатих ракет – 3 533 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 041 (+88);
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати росіян на 23 липня / Інфографіка Генштабу
До слова, раніше Сили оборони завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях. Зокрема, вони уразили зенітно-ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області та радіолокаційний комплекс "Небо-М".