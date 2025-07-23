Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник атакував 11 разів, одночасно завдаючи авіаційних ударів (15 ударів, 28 КАБів) та здійснюючи 293 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти здійснили одну атаку біля Западного.

На Куп'янському напрямку було 4 спроби штурму в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 спробу наступу в районах Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та в напрямку Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку здійснено 4 ворожі штурми поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку зафіксовано 74 штурми в районах Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки. Попри масовані дії, просунутись ворогові не вдалося.

Покровський напрямок – найгарячіший: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник атакував 9 разів біля Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля.

На Придніпровському напрямку 7 атак противника завершилися для нього безрезультатно.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не було.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила близько 1 045 220 бійців. За добу 22 липня українські захисники знищили близько 970 загарбників.