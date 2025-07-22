Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 22 атаки загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 6 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

Окупанти прориваються у районі Строївки: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп'янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

Ворог штурмує у районі Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

Противник намагається просунутися біля Нового Миру: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам'янського та Переїзного.

Окупанти атакують у районі Переїзного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ворог здійснив 6 атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Противник здійснив атаки у бік Предтечиного: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

Загарбники атакували у районі Романівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Противник штурмував у районі Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Росіяни атакували у бік Олександрограда: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки у районі Кам'янського.

Ворог атакував у районі Кам'янського: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 4 рази намагалися просунутися уперед, але успіху не мали.