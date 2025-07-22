Про це повідомили аналітики DeepState, пише 24 Канал.

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Що відомо про ДРГ в Покровську?

Аналітики вказують, що ворог скористався тим, що "в однієї з українських бригад закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях".

Для стабілізації ситуації залучили бійців 155-ї ОМБр та 68-ї ОЄБр.

Зараз ще триває пошук та знищення даних груп. Когось вбили, когось ще ні. Мета противника очевидна – закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України,

– йдеться в повідомленні DeepState.

Там вказують, що також у місті фіксуються випадки "дружнього вогню" через нестачу точної інформації про маршрути та розташування диверсантів.

"Всі знали про ДРГ майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", – наголосили аналітики.

В Deep State зазначають, що у мережі з’явилося відео, на якому українські військові потрапили у засідку на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України.