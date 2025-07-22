Об этом сообщили аналитики DeepState, пишет 24 Канал.

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Что известно о ДРГ в Покровске?

Аналитики указывают, что враг воспользовался тем, что "у одной из украинских бригад закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах".

Для стабилизации ситуации привлекли бойцов 155-й ОМБр и 68-й ОЕБр.

Сейчас еще продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого-то убили, кого-то еще нет. Цель противника очевидна – закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины,

– говорится в сообщении DeepState.

Там указывают, что также в городе фиксируются случаи "дружественного огня" из-за недостатка точной информации о маршрутах и расположении диверсантов.

"Все знали о ДРГ почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой", – отметили аналитики.

В Deep State отмечают, что в сети появилось видео, на котором украинские военные попали в засаду на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины.