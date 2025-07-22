Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 22 июля?

У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.

продолжались бои, изменений не зафиксировано. Украинские и российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области.

В понедельник, 21 июля, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Вражеские силы продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука , но продвинуться вперед не удалось.

, но продвинуться вперед не удалось. Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском и на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском и на Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны