Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 22 июля?
- У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области.
- В понедельник, 21 июля, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но продвинуться вперед не удалось.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском и на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском и на Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Захватчики недавно продвинулись в направлении Часов Яр. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в западной части Белой Горы (к югу от Часового Яра).
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. По данным геолокационных видеозаписей, опубликованные 20 июля, оккупанты недавно незначительно продвинулись к востоку от Русин Яр (к северо-западу от Торецка).
- Вражеские силы недавно продвинулись на юг от Покровска.
- Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Захватчики продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки, на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Российские войска наступали на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.