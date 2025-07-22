Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 22 липня?
- У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.
- В понеділок, 21 липня, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але просунутися вперед не вдалося.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському та на Борівському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Загарбники нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Білої Гори (на південь від Часового Яру).
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. За даними геолокаційних відеозаписів, опубліковані 20 липня, окупанти нещодавно незначно просунулися на схід від Русин Яр (на північний захід від Торецька).
- Ворожі сили нещодавно просунулися на південь від Покровська.
- Росіяни продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Загарбники продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Російські війська наступали на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.