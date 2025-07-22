Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 22 липня?

У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.

продовжувалися бої, змін не зафіксовано. Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

В понеділок, 21 липня, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ворожі сили продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але просунутися вперед не вдалося.

, але просунутися вперед не вдалося. Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському та на Борівському напрямку , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському та на Сіверському напрямках, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни