Зокрема, 225 Окремий штурмовий полк звільнив Кіндратівку, що на Сумщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про ситуацію на Сумщині?

За даними джерел DeepState, підрозділ 225 ОШП завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Варто зазначити, що це вже друге село, яке звільнив підрозділ у Сумській області.

Українські військові звільнили Кіндратівку на Сумщині: дивіться на карті

Протягом операції українські військові завдали значних втрат ворогу. Зокрема, ліквідовано батальйон 40-го ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади і їх комбата. У DeepState зазначають, що російська піхота певний час перебувала в оточенні.

В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії,

– кажуть там.

До слова, раніше начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів про ситуацію на Сумщині.

За його словами, на Сумському напрямку активні бойові дії ведуться в районі Хотінської та Юнаківської громад. Там зосереджено близько 50 – 60 тисяч російських військових. Тоді як на іншій частині кордону з Росією штурмових дій немає, але тривають постійні обстріли.