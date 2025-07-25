Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Черговий фейк окупантів
Росіяни поширили відео в TikTok, де нібито військовий 71-ї бригади ЗСУ розповідає, що його підрозділу начебто довелося відступати в Сумській області через відсутність оборонних споруд.
Фейкове відео росіян / фото ЦПД
Це відео має ознаки втручання штучного інтелекту. На це вказують:
- неприродна міміка та вимова героя,
- мінімальні рухи губами,
- відсутність кліпання очима та будь-яких шевронів на камуфляжі "військового".
Росія продовжує створювати подібні фейки, щоб знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення. Також такими фейками ворог намагається прикрити свої провали,
– пояснили в ЦПД.
Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив Президент України Володимир Зеленський. Раніше Центр викривав російські фейки про нібито оточення військових на Куп'янському напрямку.