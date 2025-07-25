Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Очередной фейк оккупантов

Россияне распространили видео в TikTok, где якобы военный 71-й бригады ВСУ рассказывает, что его подразделению якобы пришлось отступать в Сумской области из-за отсутствия оборонительных сооружений.

Фейковое видео россиян / фото ЦПД

Это видео имеет признаки вмешательства искусственного интеллекта. На это указывают:

неестественная мимика и произношение героя,

минимальные движения губами,

отсутствие моргания глазами и каких-либо шевронов на камуфляже "военного".

Россия продолжает создавать подобные фейки, чтобы снизить доверие к украинским военным, посеять страх и панические настроения среди населения. Также такими фейками враг пытается прикрыть свои провалы,

– объяснили в ЦПД.

Сейчас оккупанты не продвигаются на Сумском направлении. Об этом, в частности, накануне сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Центр разоблачал российские фейки о якобы окружении военных на Купянском направлении.