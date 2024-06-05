С 1 июня 2024 года Украина отменила исключение "проживание за границей". Соответственно на мужчин призывного возраста, проживающих в других странах, распространяются права и обязанности граждан Украины.

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Некоторые украинцы больше не смогут выехать за границу

Украинские мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за пределами Украины и имеют соответствующие отметки в документах, больше не имеют возможности выезжать за пределы Украины.

Это правило распространяется и на лиц, которые имеют гражданство и Украины, и США, о чем напомнили в посольстве.

Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины,

– говорится в напоминании посольства США.

Однако стоит отметить, что так было и раньше. Если на границе пограничники обнаруживали граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев, то их всегда привлекали к ответственности.

В который раз могу отметить, что в Украине запрещено иметь двойное гражданство. Даже если гражданин Украины имеет паспорт другой страны они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины,

– сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, людей с иностранными паспортами не стоит путать с гражданами Украины, которые постоянно проживают за пределами Украины. Они имели соответствующие отметки в своих документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки о взятии на постоянный консульский учет в заграничном дипломатическом учреждении Украины.

Ранее такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена,

– подчеркнул Демченко.

Правительство продлило работу паспортного сервиса для украинцев за рубежом