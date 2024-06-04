Проект оформления паспортных документов для украинцев за рубежом Государственная миграционная служба внедрила в 2022 году. Этот проект по плану должен был работать до конца июня 2024 года.

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Паспортный сервис продолжит работу

В Министерстве по вопросам реинтеграции объяснили, что действие проекта продлили "учитывая социальную значимость проекта" и для поддержки граждан.

Указанная инициатива обсуждалась на заседаниях соответствующего Координационного штаба под председательством Вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук,

– добавили в пресс-службе министерства.

Решение Правительства по ГП "Документ" является результатом совместной инициативы Минреинтеграции и МВД Украины.

Важно! Выдача документов будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Украинцам за рубежом временно не выдавали документы