Проєкт оформлення паспортних документів для українців за кордоном Державна міграційна служба впровадила у 2022 році. Цей проєкт за планом мав працювати до кінця червня 2024 року.

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Паспортний сервіс продовжить роботу

У Міністерстві з питань реінтеграції пояснили, що дію проєкту продовжили "з огляду на соціальну значущість проєкту" та задля підтримки громадян.

Зазначена ініціатива обговорювалась на засіданнях відповідного Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Ірини Верещук,

– додали в пресслужбі міністерства.

Рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

Важливо! Видача документів буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Українцям за кордоном тимчасово не видавали документи