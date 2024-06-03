Верещук подчеркнула, что не стоит угрожать украинцам. По ее словам, такие заявления не мотивируют украинцев возвращаться на Родину.

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Безуглая предложила лишать украинцев гражданства за рубежом, если не обновят данные в ТЦК

Безуглая заявила, что военнообязанные украинцы за рубежом, которые не обновят свои данные и не вернутся в Украину для постановки на воинский учет в определенный срок, должны отказаться от украинского гражданства.

По возвращению в Украину... Это личный выбор каждого человека, или возвращаться, если он военнообязанный – становиться добровольцем или просто находиться на учете. Никто не будет силой затягивать их и проводить экстрадицию,

– сказала она.

На замечание депутата от "Голоса" Юлии Клименко о том, что за необновление данных могут открыть уголовное дело, Безуглая ответила: "Хорошо, пусть сдает украинский паспорт и берет другой".

Клименко также спросила, готова ли она потерять 11 миллионов людей на что Безуглая ответила: "А они наши? Каждый сделает свой выбор".

На эти слова отреагировала Верещук. Она отметила, что многие украинцы за границей не хотят или не могут вернуться по разным причинам.

Так, среди них много мужчин, которые боятся мобилизации. Я не буду давать советы, что делать, чтобы люди возвращались. Но точно не стоит обращаться к ним, как будто они предатели или преступники. Не надо угрожать различными мерами, особенно в отношении их документов,

– заявила она.

Она добавила, что такие публичные заявления не принесут пользы.

"Никто не вернется из-за страха или из-за угрызений совести. Но каждое такое заявление может заставить украинцев решить строить свое будущее и будущее своих детей не в Украине. Такие угрозы не улучшают мобилизацию, а ухудшают демографическую ситуацию и экономику. Так зачем это делать?", – написала Верещук.

Какие еще скандальные заявления делала Безуглая