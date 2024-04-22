По словам Марьяны Безуглой, она, все же, решила остаться во фракции, "чтобы не подводить президента в трудные времена".

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На решение депутата не повлияли даже предыдущие скандалы с ее участием

Безуглая говорит, что на ее решение повлияла просьба не расшатывать ситуацию.

Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию,

– пишет народный депутат.

Безуглая говорит, что ей нравится далеко не все, но она попытается улучшить, что в ее силах. Кроме того, в партию Слуга Народа возвращаться она не собирается.

Что известно о предыдущих скандалах с нардепом Безуглой