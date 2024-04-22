По словам Марьяны Безуглой, она, все же, решила остаться во фракции, "чтобы не подводить президента в трудные времена".
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На решение депутата не повлияли даже предыдущие скандалы с ее участием
Безуглая говорит, что на ее решение повлияла просьба не расшатывать ситуацию.
Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию,
– пишет народный депутат.
Безуглая говорит, что ей нравится далеко не все, но она попытается улучшить, что в ее силах. Кроме того, в партию Слуга Народа возвращаться она не собирается.
Что известно о предыдущих скандалах с нардепом Безуглой
- 5 января Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя. Тогда члены Комитета по вопросам обороны почти единогласно проголосовали за отзыв Безуглой. Воздержался только один народный избранник.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался относительно заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой. Он отметил, что у него с ней также сложные взаимоотношения. Он отметил, что также подвергался критике со стороны народного депутата.
- Впрочем, на заседании Верховной Рады не смогли вынести на повестку дня постановление об увольнении депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам безопасности и обороны. Депутаты даже блокировали Раду, чтобы помешать рассмотрению постановления.
- Позже нардеп Зализняк объяснил 24 Каналу, что голосов на увольнение Безуглой в зале было бы конституционное большинство. Впрочем, в Офисе Президента сказали, что нельзя такого делать.
- 12 января Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли. Тогда она отметила, что продолжит работать над проектами по национальной безопасности и обороне и заверила, что будет делать это "с большей интенсивностью и открытостью".