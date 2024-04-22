За словами Мар'яни Безуглої, вона, все ж, вирішила залишитись у фракції, "щоб не підводити президента у важкі часи".

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На рішення депутатки не вплинули навіть попередні скандали з її участю

Безугла говорить, що на її рішення вплинуло прохання не розхитувати ситуацію.

Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію,

– пише народна депутатка.

Безугла говорить, що їй подобається далеко не все, але вона спробує покращити, що в її силах. Крім того, у партію Слуга Народу повертатися вона не збирається.

Що відомо про попередні скандали з нардепкою Безуглою