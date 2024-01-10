Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Депутаты даже блокировали Раду, чтобы помешать рассмотрению постановления.
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Что происходило в Раде сегодня
Депутаты "Голоса", по словам Железняка, пытались поставить на повестку дня постановление об увольнении Безуглой из комитета нацбезопасности из-за ее призывов отправить в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Но против выступил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", – написал депутат.
Нардепы блокировали трибуну 10 января / Фото из телеграма Ярослава Железняка
Впоследствии он сообщил, что трибуну в зале Рады заблокировали. Заседание закрыли, постановление о Безуглой будет рассмотрено на следующем.
"Похоже, конструктивной работы не будет. Поэтому есть предложение завершить сегодня заседание. О времени его продления будет сообщено дополнительно", – сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Обсуждение остальных законопроектов и постановлений, запланированных на 10 января, перенесено на четверг, 11 января.
За что хотят уволить Безуглую
- После того как Марьяна Безуглая начала открыто критиковать Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ее рекомендовали отозвать с должности заместителя председателя комитета Совета по национальной безопасности.
- В пресс-службе партии "Слуга народу" говорили, что Безуглая сама отвечает за свои слова.
- 6 января в парламенте зарегистрировали постановление об отзыве депутата. Впоследствии профильный комитет единогласно поддержал отстранение Безуглой.