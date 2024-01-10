Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Депутаты даже блокировали Раду, чтобы помешать рассмотрению постановления.

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Что происходило в Раде сегодня

Депутаты "Голоса", по словам Железняка, пытались поставить на повестку дня постановление об увольнении Безуглой из комитета нацбезопасности из-за ее призывов отправить в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Но против выступил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", – написал депутат.

Нардепы блокировали трибуну 10 января / Фото из телеграма Ярослава Железняка

Впоследствии он сообщил, что трибуну в зале Рады заблокировали. Заседание закрыли, постановление о Безуглой будет рассмотрено на следующем.

"Похоже, конструктивной работы не будет. Поэтому есть предложение завершить сегодня заседание. О времени его продления будет сообщено дополнительно", – сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Обсуждение остальных законопроектов и постановлений, запланированных на 10 января, перенесено на четверг, 11 января.

За что хотят уволить Безуглую