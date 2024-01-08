Соответствующее постановление зарегистрировали в Раде всего два дня назад. В ближайшие дни Парламент должен принять окончательное решение по Марьяне Безуглой.

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Рассмотрение увольнения Безуглой

Комитет по регламенту в ВРУ 8 января единогласно поддержал отзыв Марьяны Безуглой с должности с заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Соответственно, уже 10 января Парламент может рассмотреть постановление.

Нардеп Ярослав Железняк отмечает, что решение на рассмотрение зала. Кроме того, там указано, что она остается членом Комитета. Для принятия решения постановление должно набрать 226 и более голосов от нардепов.

Заключение комитета об отзыве Безуглой с должности

Марьяна Безугла также будет оставаться главой подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Что известно о Марьяне Безуглой