Днем ранее члены Комитета по вопросам обороны почти единогласно проголосовали за отзыв Безуглой. Теперь за решение должно проголосовать в Верховной Раде.

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Отзыв Безуглой

В субботу, 6 января, на сайте Верховной Рады Украины появилось постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Документ подали представители комитета.

Отозвать Безуглую Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вследствие обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей,

– говорится в постановлении.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, далее вопрос должен рассмотреть Комитет по Регламенту. Скорее всего, он постановит "определиться залу путем голосования". Далее это постановление может быть вынесено 10 – 12 января на голосование и в случае наличия 226 и более голосов вступить в действие.

Следует указать! При этом даже после отзыва с должности заместительницы Марьяна Безуглая будет оставаться членом комитета. Главой подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля она тоже остается – согласно постановлению.

Что известно о Безуглой