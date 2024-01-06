Днем раніше члени Комітету з питань оборони майже одноголосно проголосували за відкликання Безуглої. Тепер за рішення мають проголосувати у Верховній Раді.

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Відкликання Безуглої

У суботу, 6 січня, на сайті Верховної Ради України з'явилася постанова про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ подали представники комітету.

Відкликати Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків,

– йдеться у постанові.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, далі питання має розглянути Комітет з питань Регламенту. Найімовірніше він постановить "визначитися залу шляхом голосування". Далі ця постанова може бути винесена 10 – 12 січня на голосування й у випадку наявності 226 та більше голосів вступити в дію.

Варто зазначити! При цьому, навіть після відкликання з посади заступниці, Мар'яна Безугла лишатиметься членом комітету. Головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю вона теж залишається – згідно з постановою.

Що відомо про Безуглу