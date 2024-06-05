Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что уже разработано соответствующее постановление. Сейчас оно находится на стадии согласования.

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Когда будет выдано постановление

Верещук сообщила, что 17-летним украинцам, которые находятся за рубежом, отсрочат постановку на учет.

Она отметила, что в Минобороны говорят о том, что такие лица должны приехать в Украину и стать на учет, ведь так продиктовано действующими правилами. Впрочем, вице-премьер добавляет, что Правительство работает над тем, чтобы изменить это.

Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это только увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации,

– заявила Верещук.

По ее словам, уже разработано соответствующее постановление, которое сейчас проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

Согласно этому постановлению, взятие на учет будет отсрочено или до возвращения допризывников и призывников в Украину, или до завершения военного положения в стране.

Что этому предшествовало

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что украинцы за рубежом, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК.

Впрочем, сделать это дистанционно невозможно, поэтому нужно вернуться в Украину и появиться в один из ТЦК и СП.

"Те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, поэтому законодательство распространяется и на них", – заявил представитель Минобороны.

По словам Лазуткина, если соответствующие лица хотят быть гражданами Украины и связывают свое будущее с Украиной, то это стоит сделать.