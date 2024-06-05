Віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що вже розроблено відповідну постанову. Наразі вона знаходиться на стадії погодження.

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Коли буде видано постанову

Верещук повідомила, що 17-річним українцям, які перебувають за кордоном відтермінують взяття на облік.

Вона зазначила, що в Міноборони кажуть про те, що такі особи мають приїхати до України та стати на облік, адже так продиктовано чинними правила. Втім, віцепрем'єр додає, що Уряд працює над тим, щоб змінити це.

Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації,

– заявила Верещук.