За словами адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, для отримання бронювання працівники критичних підприємств та деяких інших структур, важливих під час війни, повинні пройти ВЛК. Зауважимо, що бронювання може охоплювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників

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Чи є ВЛК обов'язковою процедурою для бронювання

Аніщенко зазначає, що проходження ВЛК є обов’язковою процедурою для всіх, особливо для тих, хто оформлює бронювання вперше.

Для подачі на бронь також потрібен військово-обліковий документ, який можна отримати шляхом проходження ВЛК. Без цього документа ви не можете подати особу на бронювання,

– пояснює адвокат.

Вона також додає, що ВЛК також є обов'язковим для тих, у кого є підстави для отримання відстрочки.

Однак є випадки, коли особи, які проходять ВЛК для отримання бронювання, отримують повістки ще до завершення процедури бронювання.

"Загалом оскаржити це неможливо, бо в теоретичному розумінні з урахуванням чинних нині законів, до ТЦК прийшла особа військовозобов'язаного віку, пройшла ВЛК, і за висновком комісії є здоровою та придатною до служби. Якщо підстав для відстрочки немає, то таку людину можуть мобілізувати", – зазначає Аніщенко.

Адвокат додає, що подальший розвиток подій залежатиме від того, як себе буде поводити співробітник військкомату.

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