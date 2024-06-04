Серед тих, хто оновив військово-облікові дані у Резерв+ також – 190 тисяч жінок. Про це в етері телемаратону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Які дані щодо користувачів, що оновили дані через Резерв+

Лазуткін зазначив, що серед людей, які проживають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч. При цьому серед всіх людей, які оновили дані через Резерв+, 164 тисячі мають бронювання.

Свої дані за допомогою застосунку також внесли понад 153 тисячі призовників. Також скористалися Резервом+ 90 тисяч осіб, які мають відстрочку. Усі ці дані, словами речника Міноборони, станом на ранок 4 червня.

Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком Резерв+ уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина,

– пояснив він.

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