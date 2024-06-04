Среди тех, кто обновил военно-учетные данные в Резерв+ также – 190 тысяч женщин. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Какие данные о пользователях, что обновили данные через Резерв+

Лазуткин отметил, что среди людей, проживающих за рубежом, свои данные обновили более 18 тысяч. При этом среди всех людей, которые обновили данные через Резерв+, 164 тысячи имеют бронирование.

Свои данные с помощью приложения также внесли более 153 тысяч призывников. Также воспользовались Резервом+ 90 тысяч человек, которые имеют отсрочку. Все эти данные, словам представителя Минобороны, по состоянию на утро 4 июня.

Можем наблюдать довольно высокую активность людей, которые приложением Резерв+ уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина,

– объяснил он.

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Когда Резерв+ будет полноценным электронным кабинетом