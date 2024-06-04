Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 4 червня 2024 року. Рішення Уряду стосується всіх відстрочок, наданих відповідно до Постанови №76. Продовження бронювання військовозобов’язані отримають автоматично. Це означає, що нових наказів стосовно відповідних відстрочок Мінекономіки не видаватиме.

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Уряд продовжив терміни чинного бронювання військовозобов'язаних

Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільної роботи виробництв, які працюють на потреби оборони, критично важливих для економіки підприємств. Воно дозволить бізнесу зберегти кваліфіковані кадри на виробництвах, планувати роботу та ефективно працювати над виконанням оборонних замовлень чи забезпеченням життєдіяльності населення,

– пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Водночас, за його словами, Міністерство економіки не припиняє оформлення наказів про бронювання військовозобов’язаних, які не мали відстрочки станом на 7 травня. Бронювання таких військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства.

Станом на цю хвилину також триває робота над оновленням та удосконаленням бронювання. Зокрема, Уряд працює над диджиталізацією механізмів, запровадженням збалансованої системи бронювання, яка враховувала б наявні безпекові виклики та одночасно забезпечувала стабільне функціонування економіки.

Що цьому передувало