Це рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 4 червня. Відповідну інформацію підтвердили два нардепи від "Слуги народу".

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Клименка викликали до парламенту

Член оборонного комітету парламенту, нардеп Ігор Копитін розповів, що Рада вирішила викликати до парламенту очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Щойно Верховна Рада ухвалила рішення викликати міністра Клименка. Зокрема, одним із питань обговорення буде бронювання працівників ДСНС,

– розповів народний обранець.

Водночас його колега Юрій Здебський заявив, що питання щодо виклику Клименка до Ради порушив народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.

"Так, питання набрало необхідну кількість голосів. Тому рішення прийнято", – додав він. За словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, "за" проголосували 165 нардепів із необхідних 150.

Зауважимо, що на сайті уряду зареєстрована петиція про бронь для рятувальників і всього за кілька днів вона набрала необхідні для розгляду 30 тисяч підписів.

Що відомо про бронювання працівників ДСНС