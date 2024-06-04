Бронювання поліцейських та рятувальників

Про це в етері Радіо Свобода сказав народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Так як і поліцейські, і рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Думаю, що рятувальники в контексті законодавчого регулювання і в контексті завдань, які вони виконують, – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати,

– зазначив Веніславський.

Питання таки можуть винести на розгляд

Також нарде додав, що ні в парламенті, ні в уряді не ведуться розмови про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників. Однак, якщо подібні пропозиції будуть, це питання винесуть на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами. Тому я сподіваюся, що Кабінет Міністрів України виважено підійде до цієї проблеми", – наголосив Федір Феніславський.

При цьому він зауважив, що це питання також піднімуть на засіданні комітету, якщо будуть якісь сигнали про те, що є наміри зняти бронь з ДСНСиків або з поліцейських.

Розмови щодо скасування бронювання