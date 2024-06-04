Это решение Верховная Рада приняла на заседании 4 июня. Соответствующую информацию подтвердили два нардепа от "Слуги народа".
Смотрите также Рада приняла закон о применении английского языка в Украине
Клименко вызвали в парламент
Член оборонного комитета парламента, нардеп Игорь Копытин рассказал, что Рада решила вызвать в парламент главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко.
Только что Верховная Рада приняла решение вызвать министра Клименко. В частности, одним из вопросов обсуждения будет бронирование работников ГСЧС,
– рассказал народный избранник.
В то же время его коллега Юрий Здебский заявил, что вопрос о вызове Клименко в Раду поднял народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
"Да, вопрос набрал необходимое количество голосов. Поэтому решение принято", – добавил он. По словам нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, "за" проголосовали 165 нардепов из необходимых 150.
Заметим, что на сайте правительства зарегистрирована петиция о брони для спасателей и всего за несколько дней она набрала необходимые для рассмотрения 30 тысяч подписей.
Что известно о бронировании работников ГСЧС
- Об отмене бронирования для спасателей писал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В СМИ также появлялись сообщения о возможной отмене брони и для полицейских.
- Кабинет Министров Украины должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации граждан определенных категорий профессий. В частности, речь о полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- По словам Вениславского, ни в парламенте, ни в правительстве не ведутся разговоры о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если подобные предложения будут, этот вопрос вынесут на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Он говорит, что концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами. Этот вопрос поднимут на заседании комитета, если будут какие-то сигналы.