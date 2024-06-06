В результате операции в акватории Панского озера очередное судно россиян уничтожено. Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, почему не сработала вражеская защита.
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Какие задачи выполнял буксир
Попович рассказал, что буксир "Сатурн" был предназначен для вождения несамоходных, или потерявших ход, плавсредств и плавучих сооружений, а также оказания помощи кораблям и судам, потерпевших беду в море.
Его военное значение довольно ограничено. Одним судном меньше в оккупационном Черноморском флоте России. Корабль, для которого предназначался этот буксир, которому он мог помочь, теперь не поможет,
– сказал военный обозреватель.
Самое главное то, что Украина понемногу отрабатывает по российской флотилии, лишает ее как боевых возможностей, так и логистических.
Почему не сработала российская оборона
По словам военного обозревателя, разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений россиян в черноморской акватории.
То, что боновые заграждения не помогли, означает еще один аспект этого поражения. То есть очевидно была найдена возможность их преодолеть, как-то обойти или иным способом достичь цели,
– подчеркнул Денис Попович.
Использовался не один дрон, было последовательное уничтожение оборонительных линий. Эта спецоперация продемонстрировала, что тщетны попытки оккупантов защитить черноморскую акваторию.
Что известно о последних потерях ЧФ России
- В ночь на 30 мая в Крыму произошли мощные взрывы, которые повредили 2 парома оккупантов. Повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждения сел на мель, ранены 4 человека. На первом пароме ранения получил один из членов экипажа. В сети показали, как выглядит один из поврежденных паромов россиян в Керченском проливе.
- В тот же день разведчики поразили в Крыму 2 скоростные транспортно-десантные катера КС-701 "Тунец". Плавсредства российских оккупантов были поражены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5.
- Однако вечером представители украинской разведки уточнили, что поразили еще два судна такого же типа. В общем потери россиян составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".