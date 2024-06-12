Именно его недавно атаковали украинские беспилотники, в результате чего были поражены два истребители Су-57. Вероятно, во время этого удара на "Ахтубинске" могли находиться и Ту-22М3, которые враг планировал привлечь к учениям.

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Учения на "Ахтубинске"

Минобороны России 11 июня объявило о начале второго этапа "нестратегических ядерных учений". Свое сообщение вражеская структура сопроводила видеокадрами, напоминающие первый этап, во время которого россияне разворачивали позиции "Искандеров" с баллистическими и крылатыми ракетами, и проводили демонстративные полетами самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" и Ту-22М3 с ракетами Х-22.

Важным нюансом является то, что площадкой для первого этапа учений выступала авиабаза "Ахтубинск", которую недавно поразили дроны. Обозреватель "Радио Свобода" Марк Крутов утверждает, что опубликованные минобороны России кадры свидетельствуют о том, что второй этап также проходит на том же аэродроме.

Поэтому вполне можно предположить, что удар по "Ахтубинску" 8 июня имел и дополнительную цель – специфически намекнуть россиянам, что проведение нового этапа маневров ядерных сил на этой авиабазе может завершиться новыми "хлопками".

Что известно об ударе по "Ахтубинску"