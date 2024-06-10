Новые спутниковые снимки демонстрируют более четкое изображение российского истребителя Су-57, который стал целью украинских беспилотников на аэродроме в глубине страны-агрессора.

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Кадры пораженного Су-57

По данным издания The War Zone, на снимке, как и на фото, которое ранее опубликовало ГУР, видно обожженные следы и небольшой кратер на бетоне слева от кабины самолета, который расположен посередине.

Специалисты считают, что взрыв и осколки от такой близкой детонации, вероятно, продырявили самолет и вызвали другие повреждения. Еще один след от взрыва видно в задней части самолета, где есть небольшое отверстие в бетоне.

В то же время на верхней части фюзеляжа за кабиной пилота присутствует белое пятно. Аналитики говорят, что это может быть брезентом, которым россияне могли накрыть поврежденные части истребителя.

Другая белая полоса, похожа на аномалию, исходящую из внутренней части крыла, похоже, является солнечным бликом. На изображении GUR она также была, что тогда сбивало с толку, но теперь имеет смысл в контексте новых изображений, которые включают другие реактивные самолеты поблизости,

– говорится в материале издания.

Истребители Су-57 в Ахтубинске после атаки дронов / Фото The War Zone

Подобные кадры являются лишь подтверждением того, что российский Су-57 все же был существенно поврежден. Как отмечают авторы, кратер от взрыва "четко очерчен и находится в очень близкой близости к истребителю".

Напомним, что Су-57 – самый современный истребитель Москвы. Он способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.

Что известно об этом ударе по аэродрому