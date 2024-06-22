Таким чином ворог загалом втратив осіб особового складу. Також внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 533090(+1110) осіб,
- танків – 8009(+8);
- бойових броньованих машин – 15383(+11);
- артилерійських систем – 14188(+28);
- РСЗВ – 1106(+0);
- засобів ППО – 861(+0);
- літаків – 359(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11305(+15);
- крилатих ракет – 2302(+4);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204(+23);
- спеціальної техніки – 2369(+2).
Втрати ворога на 22 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ