Таким чином ворог загалом втратив осіб особового складу. Також внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 533090(+1110) осіб,

танків – 8009(+8);

бойових броньованих машин – 15383(+11);

артилерійських систем – 14188(+28);

РСЗВ – 1106(+0);

засобів ППО – 861(+0);

літаків – 359(+0);

гелікоптерів – 326(+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11305(+15);

крилатих ракет – 2302(+4);

кораблів/катерів – 28(+0);

підводних човнів – 1(+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 19204(+23);

спеціальної техніки – 2369(+2).



Втрати ворога на 22 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ