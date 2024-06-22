Таким образом враг в целом потерял человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 533090(+1110) человек,

танков – 8009(+8);

боевых бронированных машин – 15383(+11);

артиллерийских систем – 14188(+28);

РСЗО – 1106(+0);

средств ПВО – 861(+0);

самолетов – 359(+0);

вертолетов – 326(+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11305(+15);

крылатых ракет – 2302(+4);

кораблей/катеров – 28(+0);

подводных лодок – 1(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 19204(+23);

специальной техники – 2369(+2).



Потери врага на 22 июня / Инфографика Генштаба ВСУ