Таким образом враг в целом потерял человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 533090(+1110) человек,
  • танков – 8009(+8);
  • боевых бронированных машин – 15383(+11);
  • артиллерийских систем – 14188(+28);
  • РСЗО – 1106(+0);
  • средств ПВО – 861(+0);
  • самолетов – 359(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11305(+15);
  • крылатых ракет – 2302(+4);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19204(+23);
  • специальной техники – 2369(+2).


Потери врага на 22 июня / Инфографика Генштаба ВСУ