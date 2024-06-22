Около трех часов ночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, пишет 24 Канал. В то же время россияне атакуют Украину "Шахедами".

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

03:31, 22 июня Скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину.

03:03, 22 июня Скоростная цель на Запорожье курсом на восток в направлении Покровского.

02:55, 22 июня Воздушные силы предупредили об угрозе из-за активности вражеской тактической авиации. Из-за этого и движения "Шахедов" воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.