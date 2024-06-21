У Генштабі розповіли, що було уражено навчальні корпуси, де готували операторів "Шахедів", і пункти управління та зв'язку розрахунків цих безпілотників.

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Дані від джерел 24 Каналу про нічну атаку по Росії

Цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації, через які росіяни вже на повну скиглять у соцмережах. Спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у Єйську, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.

Згодом дрони СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це – ключові заводи південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту – зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

"СБУ продовжує активний літній сезон "бавовн". Чи не щоночі вони "розквітають" на військових об'єктах та на підприємствах, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України. Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", – зазначило поінформоване джерело.

Цікаво! В Генштабі вказали, що також удалося вдарити по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Росіяни справді довго жалілися на нічні вибухи.