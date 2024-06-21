У матеріалі 24 Каналу "Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500" ми детально вивчили ситуацію з повітряним захистом росіян. Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський перелічив, з якими проблемами стикаються окупанти зараз.

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Які проблеми має російська ППО

Зараз росіяни дедалі більше обмежені кількістю систем протиповітряної оборони. Вони створили "Панцирі" з метою захисту від БпЛА, але, як ми бачимо, – неефективно. Вони почали встановлювати їх на вежі та дахи будинків, бо система радіолокації на цих засобах не працює в тих умовах, з якими вони зіштовхнулися,

– розповів Храпчинський.

Виявляти безпілотники було важко ще з часів СРСР, адже вони літають на низьких висотах і часто просто непомітні для радарів. Україна також успадкувала цю проблему. Рецепт – у впровадженні нових технологій.

Сили оборони змогли збільшити дальність ураження своїх дронів. І вона постійно зростає. Тож для росіян проблема безпілотників стає дедалі глобальнішою.

"Чимало систем ППО росіяни перемістили зі свого глибокого тилу ближче до лінії фронту, аби захищати окупаційні війська. Проте, вочевидь, росіяни не розраховували на те, що глибокий тил на відстані 1 000 кілометрів може бути вразливим до українських атак. Тому в намаганні поповнити втрати систем ППО в Криму росіянам доведеться знову оголювати певні ділянки на своїй території. Та питання ще у тому, як довго ті системи проживуть на півострові", – підсумовано в матеріалі.

Цікаво! Храпчинський звернув увагу і на те, що радіолокаційна система літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не бачить висоту цілі й вираховує її з великою похибкою.