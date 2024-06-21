В Генштабе рассказали, что были поражены учебные корпуса, где готовили операторов "Шахедов", и пункты управления и связи расчетов этих беспилотников.

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Данные от источников 24 Канала о ночной атаке по России

Этой ночью СБУ провела две успешные спецоперации, из-за которых россияне уже на полную воют в соцсетях. Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ "бавовна" посетила полигон 167-го учебного центра в Ейске, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.

Впоследствии дроны СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский. Это – ключевые заводы южного округа России, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота. Поражение этих НПЗ значительно усложнит логистику поставок мазута – сделает ее дороже и длиннее, поскольку его придется доставлять с других НПЗ.

"СБУ продолжает активный летний сезон "хлопка". Чуть ли не каждую ночь он "расцветает" на военных объектах и на предприятиях, которые являются частью российского ВПК и работают на войну против Украины. Прогнозируем, что этот сезон будет очень жарким", – отметил информированный источник.

Интересно! В Генштабе указали, что также удалось ударить по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму. Россияне действительно долго жаловались на ночные взрывы.