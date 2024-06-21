Телеграм-каналы распространили кадры пожара, который вспыхнул в результате обстрела дронов, – информирует 24 Канал. Кроме того, впоследствии появилась информация об атаке на другое место неподалеку.
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Атака дронов на юг России
Расположен город Ейск в Краснодарском крае России. Определенные информационные паблики говорят о попадании в районе аэродрома, принадлежащего военно-воздушными силами врага.
Дроны атаковали город Ейск: смотрите видео с телеграм-каналов
Местные жители слышали мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар. Оперативный штаб Краснодарского края обвинил Украину в атаке на регион, а именно – Темрюкский, Ейский и Северский районы.
- Темрюкский район. Обломки упали на гостевой дом в населенном пункте Волна. Погибших и пострадавших нет, гостей – эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет, по словам россиян.
- Ейский район. Якобы оккупанты отбили атаку, как они сами утверждают. Пострадавших среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры – нет. На место выехали оперативные спецслужбы.
Также оккупанты уверяют, что прошло без проблем во время атаки на населенный пункт Афипский.
В результате атаки в Ейске вспыхнул пожар: смотрите видео из пабликов
В то же время телеграм-каналы пишут об атаке дронов на населенный пункт Яблоновский, что расположен в Адыгее. Со всех сторон этот регион окружает Краснодарский край.
Взрывы в Адыгее на юге России: смотрите видео с телеграм-каналов
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Неспокойно в последние часы и на оккупированных россиянами территориях. Собственно, Крым атаковали беспилотники поздно вечером 20 июня. Захватчики поднимали военные части в Севастополе и Саках.
Оккупанты поспешили заявить, что ликвидировали более двух десятков воздушных целей, летевших в сторону полуострова. Также они изрядно были встревожены относительно возможной ракетной атаки.