Телеграм-канали поширили кадри пожежі, яка спалахнула внаслідок обстрілу дронів, – інформує 24 Канал. Крім того, згодом з'явилась інформація про атаку на іншу місцину неподалік.

Дивіться також Вчора обіцяли – сьогодні зробили: ІТ-армія України поклала російську банківську систему

Атака дронів на південь Росії

Розташоване місто Єйськ в Краснодарському краї Росії. Певні інформаційні пабліки кажуть про влучання в районі аеродрому, що належить військово-повітряними силами ворога.

Дрони атакували місто Єйськ: дивіться відео з телеграм-каналів

Місцеві жителі чули потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Станом на 02:00 Кремль це ніяк не коментував.

Унаслідок атаки в Єйську спалахнула пожежа: дивіться відео з пабліків

Водночас телеграм-канали пишуть про атаку дронів на населений пункт Яблоновський, що розташований в Адигеї. З усіх боків цей регіон оточує Краснодарський край.

Вибухи в Адигеї на півдні Росії: дивіться відео з телеграм-каналів

Дивіться також Саміт миру 2․0: чи залучать Росію до переговорів і чи вдалося переконати Глобальний Південь

Неспокійно останніми годинами і на окупованих росіянами територіях. Власне, Крим атакували безпілотники пізно ввечері 20 червня. Загарбники підіймали військові частини у Севастополі та Саках.

Окупанти поспішили заявити, що ліквідували понад два десятки повітряних цілей, що летіли у бік півострова. Також вони неабияк були стривожені щодо можливої ракетної атаки.