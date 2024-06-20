У четвер ввечері, 20 червня, телеграм-пабліки сповістили про атаку дронів на Кримський півострів, – інформує 24 Канал.

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Дрони атакують Крим

Інформаційні джерела стверджують, що окупанти підняли за тривогою військові частини у Севастополі та Саках. Крім того, сирени чули в Севастополі та Тарханкуті.

За словами загарбників, нібито працює ППО. Вибухи чули в районі Ялти та інших міст. Також певні телеграм-канали писали про знищення безекіпажного катера в Чорному морі.