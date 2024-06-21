На нафтобазі Енемська сталися вибухи та пожежа, а також пошкодження складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області.

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Що відомо про вибухи в Росії

Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації.

Зокрема, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу «Енемська», що в Республіці Адигея.

В районі нафтобази «Енемська» зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію рф проти України.